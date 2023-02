Die Feuerwehr kritisiert die Brandschutz-Situation am Standort des neuen Mehrzweckgebäudes der Grund- und Sekundarschule Mansfeld. Wo es hapert und wie die Stadt auf die Kritik reagiert.

Warum die Feuerwehr den Brandschutz an der Mansfelder Schule kritisiert

Mansfeld/MZ - Kritik an der Brandschutz-Situation am Standort des neuen Mehrzweckgebäudes der Grund- und Sekundarschule Mansfeld übt Michael Sommer. „In der Schule wird schon seit zehn Monaten unterrichtet“, so der stellvertretende Stadtwehrleiter. Die Sicherheitstechnik sei aber immer noch nicht komplett freigeschaltet und mit der Leitstelle verbunden.