Stangerode/Wieserode/MZ. - Die Freude bei der Freiwilligen Feuerwehr in Stangerode ist groß. Denn die Kameraden haben seit kurzer Zeit ein neues Fahrzeug in der Garage stehen. Der neue „Alte“ ist ein gebrauchtes Feuerwehrauto, das zuvor in der Nachbarkommune Falkenstein/Harz im Einsatz war. Genauer gesagt bei den Kameraden aus dem Ortsteil Wieserode. Die wiederum haben in diesem Jahr selbst ein Gebrauchtes bekommen, und zwar von der Stadt Quedlinburg. „Das war ein Gleichwertiges, aber mit Allradantrieb. Und in Wiesode mit Bergen und Schnee ist das besser“, erklärt Falkensteins Stadtwehrleiter Guido Hildebrandt.