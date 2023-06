Rund 309 Millionen Euro stehen dem Landkreis zur Verfügung, um den Strukturwandel zu bewältigen. Gerbstedt ist auf der Liste der unterstützten Projekte nicht zu finden. Warum das so ist und was die Stadt dazu sagt.

Gerbstedt/MZ - 309 Millionen Euro. 30 Projekte. Elf Kommunen. Aber nur zehn stehen auf der Liste. Denn die Einheitsgemeinde Gerbstedt sucht man vergebens unter den Vorhaben, die im Rahmen des Strukturwandels mit über 300 Millionen Euro unterstützt werden. Während in Eisleben beispielsweise vier und in Hettstedt drei Projekte ausgewählt wurden, hat die Einheitsgemeinde kein eigenes Vorhaben erhalten. Was sagt die Stadt dazu?