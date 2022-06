Warum die Denkmalschutzbehörde beim Feuerwehrgerätehaus in Burgörner Änderungen fordert

Hettstedt/Burgörner/MZ - Im kommenden Jahr steht der Umbau der Feuerwehr Burgörner an. Das Gebäude im Hettstedter Stadtteil weist jede Menge Mängel auf: zu wenig und zu kleine Räume, keine separate Umkleide, nur eine Toilette und eine Dusche für alle Mitglieder - Männer wie Frauen und so weiter. Ab 2022 soll sich das ändern - und dafür wird in der Hettstedter Verwaltung gerade noch einmal umdisponiert. Denn die Denkmalschutzbehörde des Landkreises hat mit Blick auf die Umbauarbeiten „Bedenken angemeldet“, sagt Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) auf Nachfrage der MZ.

