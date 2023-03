Am Freitagabend trifft Edelweiß auf Eintracht Lüttchendorf. Warum das Derby für die Gastgeber diesmal etwas ganz Besonderes ist.

Arnstedt/MZ - Der 3. März des Jahres 2023 wird einen festen Platz in der Geschichte des Fußballs in Arnstedt einnehmen. Das steht schon einmal fest. Und das nicht etwa deshalb, weil die Gastgeber mit einem Sieg im Kreisderby der Fußball-Landesliga Süd gegen Eintracht Lüttchendorf den nächsten Schritt in Richtung Rückkehr zur Verbandsliga Sachsen-Anhalt zurücklegen können.