Gerbstedt/MZ - Mit einem Mandarinen-Schmand-Kuchen überzeugte Agnes Schmitt die Jury und holte sich 2018 den Titel der Kuchenlandkönigin in Gerbstedt. Und diesen hat sie bis heute nicht abgegeben. „Dass die Amtszeit so lange geht, war natürlich nicht geplant“, so die heute 23-Jährige. Der Corona-Pandemie sei es geschuldet, dass die Krone noch nicht weiter gegeben werden konnte. „Es gab keine Stadtfeste und alle anderen Veranstaltungen sind auch ausgefallen“, sagt Schmitt. So war die Amtszeit der angehenden Lehrerin auch eine ruhige, mit wenig Terminen. Aber erst einmal zum Gewinn der Krone.