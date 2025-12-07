Die Arbeiten an der Turnhalle der Novalis-Grundschule in Hettstedt sind auf der Zielgeraden. Was bisher erneuert wurde und wann die Halle wieder nutzbar ist.

Warten auf den Sportboden: Wie die Sanierung der Novalis-Turnhalle in Hettstedt läuft

Hettstedt/MZ - Die Sanierung der Turnhalle der Hettstedter Novalis-Grundschule ist auf der Zielgeraden. Wie Holger Kahn, technischer Mitarbeiter Hochbau bei der Stadt Hettstedt mitteilt, wird demnächst der neue Sportboden eingebaut. „Aktuell werden noch Tore und Türen eingebaut, so dass danach der Boden rein kann“, sagt er. Ursprünglich sollte der Sportboden bereits eher kommen, allerdings habe es durch viele Aufträge Verzögerungen bei der zuständigen Firma gegeben, erklärt Kahn weiter.