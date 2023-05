Ab wann kann wo gebadet werden und was kostet der Eintritt? Die MZ gibt einen Überblick über den Stand der Vorbereitungen in den Freibädern im Mansfelder Land.

Hettstedt/Eisleben/MZ - Auch wenn das Wetter noch etwas durchwachsen ist, laufen die Vorbereitungen für die Badesaison auf Hochtouren. Die MZ gibt einen Überblick, was in den Freibädern in der Region geplant ist.