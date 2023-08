Die Gründung des Fördervereins war eng an die Rettung des Bades geknüpft. Denn das in den 1970er Jahren erbaute und 1978 eröffnet Bad war schlichtweg zu teuer geworden. Die Rettung gelang und nun feiert der Verein sein 25-jähriges Bestehen.

Das Waldbad in Alterode ist das einzige in der Gemeinde Arnstein.

Alterode/MZ - Auch wenn das Wetter in den vergangenen Tagen nicht wirklich nach Freibad schrie, so ist die Saison in den Freizeiteinrichtungen noch lange nicht beendet. Traditionell gehört im Waldbad Alterode dabei auch das Sommerfest dazu, das am kommenden Sonntag, 13. August, stattfindet und in diesem Jahr sogar zwei Jubiläen beinhaltet. Zum einen wird das Bad selbst 45 Jahre alt, zum anderen feiert der Förderverein des Waldbads sein 25-jähriges Bestehen.