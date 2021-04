Vier Corona-Fälle im Pflegezentrum St. Jakobus in Hettstedt

Hettstedt

Die Heimaufsicht des Landes Sachsen-Anhalt war in dieser Woche zu einem Vor-Ort-Termin im Wohnobjekt in der St.-Jakobi-Straße in Hettstedt. In den Mietwohnungen leben seit Mai 2020 Patienten des Eigenbetriebs Sozialstation. Nachdem bekannt wurde, dass nicht wie ursprünglich geplant die Sozialstation das Objekt als Betreiber übernimmt, sondern die Unternehmensgruppe Wend, regte sich Widerstand bei den Bewohnern, ihren Verwandten und Betreuern. Daraufhin hätten sich die Betroffenen eben auch an die Heimaufsicht gewandt, um mögliche Ungereimtheiten in dem Wohnobjekt zu klären, sagte eine Betreuerin in der jüngsten Sondersitzung des Eigenbetriebsausschusses.

Wie Florian Wend, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, äußerte, habe er deshalb selbst Kontakt zur Heimaufsicht gesucht und die Behörde zu einem Termin vor Ort eingeladen. Katharina Steinhardt, Sprecherin des Landesverwaltungsamts Sachsen-Anhalt, bestätigte auf Nachfrage, dass es eine Anfrage gab, zu prüfen, um welche Wohnform es sich bei dem Objekt handelt. „Nach Prüfung durch die Heimaufsicht handelt es sich bei dem Wohnobjekt St. Jacobus um ein betreutes Wohnen“, sagte Steinhardt.

Corona-Fälle im Hettstedter Pflegezentrum

Wie sie weiter erklärte, seien der Behörde keine Regelverstöße, Missstände oder Strafbestände im Objekt bekannt. Die Heimaufsicht wisse von den Plänen, dass der Betreiber im Wohnobjekt eine nichtselbstorganisierte Wohngemeinschaft errichten will und auf dem Gelände ein Pflegeheim gebaut wird, erklärte Steinhardt. In beiden Fällen muss der Betreiber bei der Behörde anzeigen, wenn der Betrieb aufgenommen wird. „Aber im Moment ist da noch nichts angebrannt. Das ist noch ein laufendes Verfahren“, sagte sie.

Unterdessen wurde bekannt, dass es unter den 27 Bewohnern mehrere Corona-Fälle gibt. Wie Landkreissprecherin Michaela Heilek auf Nachfrage sagte, sind dem Gesundheitsamt vier Fälle bekannt. Eine Person davon werde stationär in einer Klinik behandelt. Die anderen Betroffenen seien in Quarantäne in ihren Wohnungen in der St.-Jakobi-Straße. Mit dem zuständigen Pflegedienst - dem Eigenbetrieb Sozialstation - wurden die Quarantäne- und Hygienemaßnahmen abgesprochen. Eigenbetriebsleiter Daniel Kleist teilte mit, dass die Versorgung der Patienten durch die Mitarbeiter der Sozialstation weiterhin erfolgt. Ein fester Pflegerstamm kümmere sich um die Senioren, der Hygieneaufwand wurde erhöht und bei Kontakt mit den Corona-Infizierten tragen die Mitarbeiter Vollschutz, so Kleist. (mz/Tina Edler)