Kathrin Voigt recherchierte zum Leben des Zwangsarbeiters Nikolaus Melnik in Blumerode. Sie setzte sich dafür ein, dass er wieder eine Ruhestätte auf dem Friedhof bekommt. Warum sein Geburtsdatum Rätsel aufgibt.

Verschwundenes Grab für Zwangsarbeiter in Blumerode wieder hergerichtet

Kathrin Voigt liegt das Grab des ukrainischen Zwangsarbeiters Nikolaus Melnik am Herzen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Blumerode/MZ. - Erinnerung an ein Kriegsschicksal: Nikolaus Melnik, ein Zwangsarbeiter aus der Ukraine, der mit gerade mal 20 Jahren starb, stand jetzt im Mittelpunkt einer Gedenkfeier in Blumerode. Sie wurde anlässlich seines 100. Geburtstages an seinem Grab auf dem Friedhof abgehalten.