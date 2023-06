Am Samstagabend verlor ein junger Autofahrer die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer, durchbrach Hecken und einen Zaun.

Unter Alkohol: 18-Jähriger prallt gegen Grundstücksmauer in Klostermansfeld

Klostermansfeld/MZ - Am Samstagabend hat ein 18-jähriger Pkw-Fahrer in der Friedrich-Ebert-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei mitteilte, kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer, durchbrach Hecken und einen Zaun. Die Sachschäden werden auf mehr als 15.000 Euro geschätzt. Wie sich herausstellte, stand der Fahranfänger unter erheblichem Alkoholeinfluss. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und in einer Klinik durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Vorerst darf der junge Mann keine Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr führen.