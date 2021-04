Unmut in Gerbstedt über anonyme Flyer mit Korruptionsvorwürfen

Vor der Stichwahl in Gerbstedt am Sonntag wird im Internet und mit anonymen Flyern Stimmung gemacht. Wie die beiden Kandidaten die Lage bewerten.

Gerbstedt

Auf der Zielgeraden wird der Kampf um den Bürgermeisterposten der Einheitsgemeinde Gerbstedt unsachlich und unanständig: Vor der Stichwahl zwischen Ulf Döring (CDU) und dem abgewählten Bürgermeister Bernd Hartwig (parteilos) werden im Internet und auf anonymen Flyern Korruptionsvorwürfe und unbelegte Anschuldigungen laut.

Dabei wird unter anderem behauptet, CDU-Mann Döring hätte sich an der Vorbereitung der Abwahl Hartwigs im Januar beteiligt und unerlaubterweise an Sitzungen teilgenommen. Als vermeintlicher Beleg dient, dass er auf einer Liste von Terminen mit dem Anwalt auftaucht, den sich der Stadtrat genommen hatte. Man wähle „alten Filz“, indem man für Döring stimme, heißt es in einem Schreiben ohne Absender.

Unmut bei den Stadträten über anonyme Vorwürfe

Bei Gerbstedter Stadträten sorgt das für Unmut. Ratsvorsitzender René Hauser (CDU) sprach von schmutzigen und unfairen Wahlkampfmethoden, die sich gezielt gegen Herrn Döring richten würden. „Das sind anonyme Briefe mit Inhalten, die nicht der Wahrheit entsprechen“, so Hauser. „So etwas gehört sich einfach nicht.“ Wer Vorwürfe äußere, solle wenigstens auch seinen Namen nennen. Jeder aufgeführte Vorwurf sei sachlich entkräftbar.

So seien die Gesprächstermine mit der Anwaltskanzlei wegen der Corona-Pandemie vor allem über Videokonferenzen realisiert worden. Da Döring IT-Spezialist ist, habe man ihn gebeten, die Konferenzen technisch vorzubereiten. Inhaltlich habe er sich lediglich in einer Sitzung geäußert, als er als ehrenamtliches Fördervereinsmitglied der Grundschule Heiligenthal zu den Schließungsplänen für die Schule durch Hartwig aus dem vergangenen Jahr Stellung bezog. Hauser merkte an, dass das Schreiben lediglich Herrn Hartwig zur Verfügung gestellt worden sei und kritisierte, dass es nun an die Öffentlichkeit gelangt ist.

Bürgermeisterkandidat Ulf Döring bezieht Stellung

Kandidat Ulf Döring, der auch von der SPD nominiert wurde, kritisierte den veränderten Wahlkampfstil. Es sei „leider nicht eingetreten“, dass der Wahlkampf bis zum Ende fair ablaufe. Er bekräftigte, nur die technische Vorbereitungen der Videokonferenzen übernommen zu haben und sich zudem als ehrenamtliches Fördervereinsmitglied zur Schließungscausa Heiligenthal geäußert zu haben. „Ich stand fachlich im Thema und habe zur Sachstandserhebung beigetragen.“ Seine Äußerungen hätten zudem gar nicht die Abwahl, sondern Beratungen zu Hartwigs Dienstverbot betroffen. „Aus dem Thema Abwahl habe ich mich grundsätzlich rauszuhalten - und das habe ich auch getan.“ Döring geht derweil optimistisch in die Stichwahl. „Ich schließe meinen Wahlkampf mit einem positiven Gefühl ab.“ Bei Gesprächen habe er eine freundliche und entschlossene Stimmung bei den Einwohnern wahrgenommen. Er ermuntere alle, die er im ersten Wahlgang nicht erreichen konnte, dennoch am Sonntag zur Wahl zu gehen, um die Grundlage für einen Neuanfang in der Einheitsgemeinde zu schaffen.

Auch Kontrahent Bernd Hartwig beklagte auf Nachfrage einen schmutzigen Wahlkampf, zeigte sich jedoch zuversichtlich. „Ich habe ein gutes Gefühl bei der Stichwahl, denn viele Bürgerinnen und Bürger blicken nun mit Abstand auf das vergangene Abwahlverfahren.“ Sie würden die „beleidigenden Angriffe gegen meine Person“ erkennen. Herr Döring habe an vertraulichen Beratungen des Ratsvorsitzenden teilgenommen - von der CDU erwarte er Aufklärung. Er kritisierte, dass Hauser mit dem Vorwurf, das Schreiben veröffentlicht zu haben, „weiter persönliche Angriffe“ gegen ihn fahre. Er sei im betreffenden Zeitraum aber bereits im Dienstverbot gewesen. (mz/Felix Fahnert)