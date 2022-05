Zum 1.025 Mal jährte sich die Klosterweihe in Walbeck - was mit einem Festwochenende auf dem Sonnenschloss gefiert wurde.

Walbeck/MZ - „Die Tradition der starken Frauen, die es in der ottonischen Zeit gab, ist in Walbeck nie völlig zu Ende gegangenen“, sagte Dirk Michael zum Festempfang auf dem Sonnenschloss. Der Vorsitzende der Schachfreunde Hettstedt erinnerte dabei an Petra Wernicke, die sich zu Lebzeiten als Ortsbürgermeisterin und Landwirtschaftsministerin für ihren Ort stark machte, dankte Liane Weinert, die als aktuelle Ortsbürgermeisterin alle unterstütze, und erinnerte nicht zuletzt auch an Adelheid. Jener Gemahlin von Kaiser Otto, dem Ersten, die im 10. Jahrhundert den Bau des Nonnenklosters auf dem Plateau hoch über Walbeck förderte, und somit den Anlass für das jetzige Festwochenende in Walbeck gab.