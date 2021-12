Hettstedt/MZ - Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag in der Hettstedter Puschkinstraße einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Laut Zeugen war der Täter wohl männlich, 1,75 Meter groß, schlank und trug ein dunkles Kapuzenshirt, so die Polizei.