Hettstedt - Eine 72 Jahre alte Seniorin ist am frühen Dienstagabend in Hettstedt Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau, die vom Einkaufen kam, gegen 17.15 Uhr in der Molmecker Straße plötzlich von hinten gestoßen. Die Frau stürzte in der Folge. Der Unbekannte entriss ihr die Handtasche und flüchtete mit der Beute in Richtung Obermühlenstraße. Er wird als etwa 15 bis 16 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben.