Hettstedt/MZ - Zu einem kleinen Brand ist die Feuerwehr am Sonntagnachmittag in Hettstedt ausgerückt. In der Gerbstedter Straße hatten Unbekannte den Inhalt eines Papierkorbes an einer Bushaltestelle angezündet. Den brennenden Korb konnte die Feuerwehr schnell löschen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Tatverdächtige konnten nicht festgestellt werden, teilt die Polizei mit.