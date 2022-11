Unbekannte klauen bei Sylda Kabel aus Windrad - hoher Sachschaden

Sylda - Das haben selbst langgediente Polizisten noch nicht erlebt: Unbekannte sind am Dienstagabend in ein Windrad im Arnsteiner Ortsteil Sylda eingebrochen. Sie schalteten die Anlage per Notschalter ab und stahlen dann aus dem Windriesen 15 Stränge a 20 Meter Kupferkabel, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

