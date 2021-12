Unbekannte entwenden große Mengen Zigaretten in Gerbstedt

Gerbbstedt/MZ/FS - Am späten Mittwochabend haben Unbekannte in einen Supermarkt in der Zabenstedter Straße in Gerbstedt eingebrochen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, drangen die Täter gewaltsam durch die Tür des Markts in das Gebäude ein und entwendeten große Mengen Zigaretten aus dem Kassenbereich. Allein der angerichtete Sachschaden soll etwa 20.000 Euro betragen.

Nach ersten Ermittlungen der Kripo sind die Täter mit einem Auto vorgefahren und nach dem Einbruch mit diesem auch wieder verschwunden. Die Kriminaltechnik hat Spuren gesichert. „Die Fahndung läuft“, sagte eine Polizeisprecherin. In den vergangenen Tagen hatte es in MSH immer wieder derartige Einbrüche in Supermärkte gegeben.