Hettstedt/Polleben/MZ - Am Samstagvormittag ist der Einbruch in eine Gartenlaube in Hettstedt (Randsiedlung) gemeldet worden. Unbekannte Täter stiegen laut Polizei durch ein Fenster ein, entwendeten jedoch nichts. In Polleben wurde am Samstagnachmittag ein Einbruch in eine Gartenlaube festgestellt. Dabei wurden eine Tür und ein Fenster beschädigt. Ob etwas gestohlen wurde, ist laut Polizei noch nicht bekannt.