ARD-Komödie „Gerlau Girls“ Turnhalle in Mansfeld wird zum Drehort - Filmcrew sucht noch Komparsen

Szenen der ARD-Komödie „Gerlau Girls“ werden in den nächsten Wochen in der Sporthalle der Turner in Mansfeld-Leimbach aufgenommen. Das Team sucht Komparsen und Kleindarsteller.