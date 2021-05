Trotz Schließung: Besucher spenden tonnenweise Futter

Hettstedt - Tonne um Tonne Sand rutschen von der Ladefläche des Lkw. Und gefühlt im Minutentakt klingeln die Paketboten mit einer neuen Lieferung Futter beim Kamelhof in Hettstedt. Bei Franziska und Sebastian Meuter, die die Freizeiteinrichtung betreiben, sorgt das dieser Tage für wahre Glücksgefühle. „Ich hätte heulen können vor Freude, als die Lieferungen kamen“, sagt die Hofbesitzerin.

Als nämlich die Bundesnotbremse zur Eindämmung des Coronavirus vor gut drei Wochen in Kraft getreten ist, musste auch der Kamelhof erneut schließen. Für die Betreiber finanziell wie auch emotional ein wahrer Kraftakt. Denn erst im Frühjahr 2020 eröffneten die beiden den Hof, auf dem drei Kamele, Pferde, ein Esel und Alpakas leben. Mit Kamelreiten, Alpakawanderungen, Lagerfeuerabenden und mehr sollte den Besuchern ein buntes Programm geboten werden.

Eingeschränkte Gästezahlen wegen der Corona-Pandemie beim Kamelhof in Hettstedt

Stattdessen sorgt die Corona-Pandemie samt ihrer Verordnungen seit über einem Jahr für eingeschränkte Gästezahlen und wochenlange Schließungen während der Lockdowns. „Wir bekommen immer weiter Buchungsanfragen von den Leuten, müssen aber leider alles absagen. Das ärgert einen. Man weiß ja, dass man die Einnahmen dringend braucht, aber man kann einfach nichts machen“, schildert Franziska Meuter die aktuelle Situation.

Über die sozialen Netzwerke wandte sich das Paar deswegen an die potenziellen Besucher und bat um Unterstützung in Form von Futterspenden für die Tiere. Und bereits wenige Tage später kamen die ersten Lieferungen, berichtet Meuter. „Das ist absolut toll. Wir sind so dankbar für die Unterstützung und die Hilfsbereitschaft“, sagt sie. Für die Koppeln der Tiere habe man rund 17 Tonnen Sand bekommen und den bereits ausgetragen. Auch spezielle Futtermischungen und Heu wurden in großen Mengen geliefert. Letztere seien aber weiterhin noch nötig, so Meuter. „Heuballen brauchen wir eigentlich jeden Monat immer wieder, da es die Hauptnahrung für alle Tiere ist.“ Wann der Kamelhof wieder öffnen darf, hängt von den Inzidenzzahlen des Landkreises ab. Wird an fünf aufeinanderfolgenden Tagen ein Wert von 100 unterschritten, tritt ab dem übernächsten Tag die Bundesnotbremse außer Kraft und die Regelungen des Landes greifen. Dann wäre zumindest der eingeschränkte Besucherverkehr mit vorheriger Anmeldung auf dem Hof wohl wieder möglich.

Schicksal des Wikingerfests in diesem Jahr noch unklar

Für dieses Jahr geplante Veranstaltung sind aber noch in weite Ferne gerückt. Im vergangenen Sommer konnte mit etwas Verspätung der Einstand in Form eines Wikingerfestes gefeiert werden. Rund 400 Besucher pilgerten dafür während eines Wochenendes auf das Gelände am Rande Hettstedts. Nach der guten Resonanz stand eine Wiederholung schnell fest. „Wir würden das auch dieses Jahr wieder machen. Aber wir haben noch nicht angefangen zu planen. Wie auch? Wir wissen ja nicht, was wann erlaubt sein wird“, sagt Meuter.

Wer den Kamelhof in Hettstedt mit einer Futterspende unterstützen will, der kann sich bei Familie Meuter unter der Telefonnummer 0176/24973576 melden. Alle weiteren Details werden dann mit den Betreibern abgesprochen. (mz)