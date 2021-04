Trinkwasserversorgung in Hettstedt eingeschränkt

Hettstedt

Wie die Hettstedter Stadtwerke in einer Pressemitteilung bekannt geben, führt die MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH in der Nacht vom 23. April von 22.00 Uhr bis zum 24. April 2021 ca. 8.00 Uhr eine Reparatur an einer Überlandleitung durch.

Die Trinkwasserversorgung ist daher in folgenden Bereichen während dieser Zeit eingestellt:

Über der Heckerlingsbreite / Randsiedlung

IV. Wohnkomplex

III. Wohnkomplex

II. Wohnkomplex

Wohngebiet am Klinikum

Wohngebiet Kiefernweg

Wohngebiet Scheuberg

Im übrigen Stadtgebiet sei mit Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung zu rechnen. Zudem hängen die Dauer und der Umfang der Auswirkungen an den einzelnen Stellen vom Fortgang der rohrnetztechnischen Arbeiten und vom Verbrauchsverhalten der betroffenen Abnehmer ab. Die Stadtwerke bitte daher ihre Kunden, ihr Abnahmeverhalten auf die eingeschränkte Versorgung einzustellen bzw. sich ausreichend zu bevorraten. Nach der Wiederinbetriebnahme der Trinkwasserversorgung kann es im gesamten Versorgungsgebiet zu zeitweisen Eintrübungen des Trinkwassers durch Aufwirbelungen bzw. Lufteintrag kommen. (mz)