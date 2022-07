Trauercafé in Hettstedt soll einen Raum für Gespräche bieten

Egbert Otto vom Trainings-, Beratungs- und Kompetenzzentrum Hettstedt ist seit Jahren Hospizbegleiter. Jetzt will er auch trauernden Menschen ein Angebot unterbreiten.

Hettstedt/MZ - Wer einen geliebten Angehörigen verloren hat, dem fehlt manchmal ein Ort, an dem man mit Menschen in Austausch kommen kann, die einen ebensolchen Verlust erfahren haben und bei denen man auf Verständnis stößt. Mit einem Trauercafé will Egbert Otto vom Trainings-, Beratungs- und Kompetenzzentrum Hettstedt (TBK) jetzt Trauernden diese Möglichkeit des Austauschs anbieten.