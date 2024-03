Gibt es in Mansfeld-Südharz einen weiteren Fall von Tierquälerei? Behörden jedenfalls ermitteln in einem neuen Fall, den die Aktivisten der „Soko Tierschutz“ anzeigten - dieses Mal bei einem Schäfer in Heiligenthal.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Heiligenthal/MZ. - Wieder ein Tierschutzskandal in Mansfeld-Südharz? Die Aktivisten der bayerischen Tierschutzorganisation „Soko Tierschutz“ zeigten am Montagmorgen bei Polizei und Landkreis Mansfeld-Südharz massive Verstöße gegen den Tierschutz in einem schafhaltenden Betrieb in Heiligenthal an.