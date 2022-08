Tierischer Spielplatz am Vatteröder Teich soll erhalten bleiben

Vatterode/MZ - Mit dem Spielplatz in Vatterode verbindet Ortsbürgermeisterin Marlitt Wiele Kindheits- und Jugenderinnerungen. „Sie können jeden in der Gegend fragen“, sagt sie. So jeder würde eine Episode über den Elefanten und die anderen Stein-Tiere erzählen können. In ihrem Gedächtnis blieb beispielsweise auch haften, dass man sich schnell den Hosenstoff kaputt rubbeln konnte, wenn man den langen Rüssel des Stein-Elefanten hinuntersauste. Und es würde in den Familien noch viele Bilder geben, auf denen zu sehen ist, wie die Kinder auf den Spielplatz-Figuren sitzen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt kostenlos >> REGISTRIEREN<< und 7 Tage gratis lesen.