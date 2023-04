Thomas Vollmann sagt in Arnstedt Tschüss.

Arnstedt/MZ - Mit einem Paukenschlag wurde das Osterwochenende beim SV Edelweiß Arnstedt eingeläutet. „Ich bin nicht mehr Trainer beim SV Edelweiß. Am Donnerstag habe ich die Mannschaft über meinen Rücktritt informiert“, so Thomas Vollmann am Freitagvormittag im Gespräch mit der MZ.