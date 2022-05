Tägliche Testpflicht für Kinder im Hettstedter „Zwergenstübchen“

Wegen hoher Infektionszahlen will die Einrichtung ganz sichergehen. Wie sich die Situation in anderen Kindertagesstätten darstellt.

Hettstedt/MZ - Der rasante Anstieg der Infektionszahlen macht vor den Kindereinrichtungen im Mansfelder Land nicht halt. Das „Zwergenstübchen“ in Hettstedt kam wegen der Auswirkungen an seine Grenzen. Die 24-Stunden-Kindertagesstätte konnte in der vergangenen Woche ihren Betrieb nicht aufrecht erhalten und war geschlossen. Wegen des Pandemie-Geschehens findet derzeit auch immer noch keine Betreuung an den Wochenenden und in den Nachtstunden statt.