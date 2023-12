Beim „Tag des Ehrenamts“ in Hettstedt sind Einzelpersonen und Vereine geehrt worden. Zudem durften sich zwei Vereine der Stadt ins Goldene Buch eintragen.

Hettstedt/MZ. - Ob im Sport, der Musik, der Nachwuchsförderung oder der Feuerwehr: Ehrenamtliche gibt es in vielen Bereichen und sie gestalten das soziale Leben in den Vereinen. Um die Arbeit einiger besonders Engagierter auch entsprechend zu würdigen, fand in Hettstedt der „Tag des Ehrenamts“ statt.