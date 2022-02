Sturmtief „Ylenia“ wütet: Baum stürzt im Walbecker Tierpark auf Toilettenhaus

Hettstedt/Eisleben/MZ - Das Sturmtief „Ylenia“ fegt über den Landkreis Mansfeld-Süharz hinweg und hinterlässt seine Spuren. Im Tierpark Walbeck ist durch den Sturm ein Baum umgefallen und hat das Toilettenhäuschen beschädigt. Tiergehege waren davon nicht betroffen. „Das lässt sich alles reparieren. Hauptsache unseren Tieren ist nichts passiert“, sagt Marlies Stock, Vorsitzende des Trägervereins Tierpark Walbeck.

Genau jener Baum fiel dem Sturm zum Opfer, der zur letzten Baumschau den Status „bleibt stehen“ bekommen hatte. Derzeit laufen nämlich Fällarbeiten im Tierpark, die wegen des Sturmtiefs jetzt ruhen, so Stock. Der Tierpark bleibt am Donnerstag und Freitag für den Besucherverkehr geschlossen. Am Freitagnachmittag werde man die Wetterlage erneut betrachten und eine Entscheidung zur Öffnung für das Wochenende geben, sagte die Vereinschefin.

Umgestürzte Bäume halten die Feuerwehren in Atem

Die Stadt Hettstedt sperrte am Donnerstag die Verbindungsstraße ab Beethovenstraße entlang am Stadion in Richtung Waldcafé. Das Risiko herabstürzender Äste oder Bäume aus dem dort angrenzenden Wäldchen Walzwerkhölzchen könne nicht abgeschätzt werden, so die Begründung.

Viele Feuerwehren im Landkreis sind nach Angaben der Kreisverwaltung Mansfeld-Südharz bereits seit der Nacht im Einsatz. „Hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume“, wie Sprecherin Michaela Heilek auf Anfrage as Sturmtief „Ylenia“ fegt über den Landkreis Mansfeld-Süharz hinweg und hinterlässt seine Spuren. Im Tierpark Walbeck ist durch den Sturm ein Baum umgefallen und hat das Toilettenhäuschen beschädigt. Tiergehege waren davon nicht betroffen. „Das lässt sich alles reparieren. Hauptsache unseren Tieren ist nichts passiert“, sagt Marlies Stock, Vorsitzende des Trägervereins Tierpark Walbeck.