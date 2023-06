Lieferengpässe, Personalnot und Unterfinanzierung Streik! Am 14. Juni bleiben die Apotheken in Mansfeld-Südharz zu

Um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen, streiken die Apotheker in Mansfeld-Südharz am 14. Juni. Ein Notdienst ist jedoch eingerichtet. Mit welchen Problemen die Apotheken in Mansfeld-Südharz zu kämpfen haben.