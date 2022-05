Stadtwerke Hettstedt und die Midewa nehmen eine großangelegte Reparatur vor

Die Midewa und die Stadtwerke Hettstedt GmbH haben in der Nacht vom 17. auf den 18. Mai ein Schieberkreuz eingesetzt, um die Trinkwasserversorgung in Hettstedt zu sichern.

Hettstedt/MZ - Quasi über Nacht ist in Hettstedt eine Leitung, die Tausende Anwohner mit Trinkwasser versorgt, repariert worden. Mit Kran, spezieller Technik und maßgefertigten Bauteilen rückten die Bauarbeiter im Auftrag des Wasserunternehmens Midewa an, um an der Versorgungstrasse, die aus Ritterode kommt, zu arbeiten. Über diese Guss-Leitung werden nicht nur die Kunden der Stadtwerke Hettstedt GmbH mit Trinkwasser versorgt, sondern auch einige hundert Midewa-Kunden in Walbeck, teilt das Unternehmen mit.