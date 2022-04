Stadtwerke Hettstedt heben Gaspreise an

Hettstedt/MZ - Die Stadtwerke planen zum 1. März die Gaspreise zu erhöhen. Erneut. Denn bereits zum 1. Dezember gab es eine Erhöhung. Grund sind die immer weiter steigenden Marktpreise für den Rohstoff. „Das ist wirklich eine Energiekrise. Der Markt spielt verrückt“, sagt Mario Arnold, Geschäftsführer der Stadtwerke. Im Herbst noch stiegen die Gaspreise am Markt in wenigen Wochen um knapp 240 Prozent an, jetzt rede man schon von 500 bis 800 Prozent Erhöhung, so Arnold.