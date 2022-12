Stadtrat Hettstedt beschließt neue Satzung für Mieten kommunaler Einrichtungen

Hettstedt/MZ - Die neue Benutzungs- und Gebührensatzung für die kommunalen Einrichtungen der Stadt Hettstedt ist vom Stadtrat mehrheitlich genehmigt worden. Dabei steigen die Preise künftig von fünf Euro bis hin zu 115 Euro an - abhängig je nach Objekt und Mietdauer. „Erhebliche Preissteigerungen haben sich in den letzten Jahren auch in Bezug auf die Betriebskosten und die bauliche Unterhaltung der Objekte zunehmend auf den Haushalt der Stadt ausgewirkt“, heißt es in der Beschlussvorlage als Begründung für die neuen Tarife.