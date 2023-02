Mehrheitlich hat der Stadtrat der Einheitsgemeinde Arnstein dem Beschluss zum Kitakonzept zugestimmt. Besonders in Alterode und Arnstedt stößt der Beschluss auf Kritik.

Alterode/Arnstedt/MZ - Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Arnstein hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend dem Beschluss zum Kitakonzept mehrheitlich zugestimmt. Der Entscheidung war erneut eine lange Diskussion vorausgegangen, die auch rund 30 Gäste verfolgten. Vor allem in den Ortsteilen Alterode und Arnstedt sorgt der Beschluss für Ärger, stehen doch die dortigen Kitas zur Debatte, aufgrund prognostizierter Zahlen, mit anderen Kitas zusammengelegt zu werden. Alterode im Jahr 2030 und Arnstedt 2025.