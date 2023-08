Hundehalter, die ihre Tiere noch nicht angemeldeten hatten, wurden in einem Schreiben von der Stadt Mansfeld aufgefordert, dies zu tun. Wie viele Nachmeldungen es gab.

Symbolfoto - Zur Erhebung der Hundesteuer hatte die Stadt Mansfeld Briefe an alle Haushalte verschickt.

Mansfeld/MZ - Die Stadt Mansfeld hat ihre aktuelle Hundezählung abgeschlossen. Für die Bestandsaufnahme hatte die Kommune in der letzten Juniwoche einen Serienbrief an alle Haushalte in der Einheitsgemeinde verschickt. Hundehalter wurden aufgefordert, ihre Vierbeiner anzumelden, wenn sie bislang noch nicht bei der Stadt Mansfeld erfasst waren. Bis Ende Juli hatten sie dazu Zeit.