Haushalt gerät in Schieflage Stadt Gerbstedt muss unplanmäßig Gewerbesteuern zurückzahlen - das hat Folgen

Die Rückzahlung der Gewerbesteuern in Gerbstedt liegt im sechsstelligen Bereich und reißt ein großes Loch in die Haushaltskasse. Was das für Folgen hat.