Gerbstedt/MZ - Seit 2016 wurden die Kita-Beiträge in der Einheitsgemeinde Gerbstedt nicht erhöht. Das könnte sich nun ändern. Denn in der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Bildungsausschusses waren die Kostenbeiträge für die Kinderbetreuung Thema. Die finale Entscheidung ob, wann und wie hoch die Beiträge angepasst werden, wird in der nächsten Stadtratssitzung am 27. Juni beschlossen, so die Verwaltung.