Sportvereine in Finanznot - Hettstedter Stadträte rufen zur Mithilfe auf

Hettstedt/MZ - „Die Hettstedter Sportvereine brauchen unsere Unterstützung“ - Mit diesen Worten haben sich die Mitglieder der Stadtratsfraktion Die Linke an die restlichen Ratsmitglieder und Gäste beim Stadtrat am Dienstagabend gewandt. „Unsere Bitte ist, dass man Leute im Umfeld anspricht und motiviert, unsere Vereine zu unterstützen“, sagte Stefan Gebhardt (Fraktion Die Linke und Landtagsabgeordneter) in der Sitzung.