Spielmannszug „Blau-Weiß" Hettstedt 1919 reist zum Wettbewerb nach Belgien

Der Hettstedter Spielmannszug Blau-Weiß reist zum Wettbewerb nach Hamont in Belgien und trainiert dafür auf dem Reitplatz in Hettstedt.

Hettstedt/MZ - Dicke Wolken hängen am Himmel, der Wind weht kühl, und ab und zu ergießt sich ein Regenschauer über dem Reitplatz in Hettstedt. „Bei Regenwetter sind wir am besten“, sagt Mathias Kaczmarek, Vereinschef des Hettstedter Spielmannszug „Blau-Weiß“ 1919, und lacht. Zumindest seien aber die Trainingsbedingungen für den anstehenden Wettbewerb realistisch, ergänzt er. Denn am Samstag, 4. Juni, reisen die Spielleute nach Hamont in Belgien, um an einem internationalen Marsch- und Showwettbewerb teilzunehmen. Und laut Wetterbericht warten da die nächsten Regenschauer auf die Musiker.