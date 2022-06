Speeddating mit dem Schulamt: Schulen in Mansfeld-Südharz suchen Quereinsteiger

Lehrer als Quereinsteiger? Bei der Berufsmesse konnten sich Interessierte über die Chancen an den Schulen in Mansfeld-Südharz informieren.

Hettstedt/MZ - „Ich wollte zurück in meine Heimat“, sagt Stefan Schrauber. Er ist Diplomingenieur für Maschinenbau und arbeitete für einen großen Konzern. Eigentlich. Denn er kehrte nicht nur in seine Mansfelder Heimat zurück, sondern orientierte sich gleich beruflich vollkommen neu. Seit dem 1. November steht er nämlich vor Schulklassen an der Anne-Frank-Schule in Hettstedt und lehrt Mathematik und Technik.