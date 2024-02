In Arnstein wurde ein Spaziergängerin von einem Hund mehrfach in den Arm gebissen.

Symbolfoto - In Arnstein wurde ein Spaziergängerin von einem Hund mehrfach in den Arm gebissen.

Arnstein/MZ, - Am Sonntagnachmittag ist eine 37-jährige Spaziergängerin in einem Arnsteiner Ortsteil von einem Hund angegriffen worden. Das Tier soll sich selbstständig von einem Grundstück entfernt haben und hat die Frau, die ihren Hund ausführte, mehrfach in den Arm gebissen. Das Opfer kam in ärztliche Behandlung, gegen den Halter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei.