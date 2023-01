Silvester ist der Höhepunkt der Raunächte

Die zwölf sogenannten Raunächte beginnen am 24. Dezember und enden am 6. Januar. Der Silvesterabend bildet dabei den Höhepunkt.

Wiederstedt/Halberstadt/MZ - Wenn es an Silvester kracht und die Raketen und Böller in die Luft fliegen, passiert das heutzutage wohl eher aus Freude am farbenprächtigen, lauten Spektakel. „Aber gerade Silvester ist eine der stärksten Raunächte. Mit der Knallerei wurden einst Geister ausgetrieben und das neue Jahr begrüßt. Das sind Reste, die heutzutage noch vom Mythos und den Ritualen übrig sind“, sagt Simone Detto, Kräuterfrau aus Wiederstedt.