Hohen Sachschaden haben Unbekannte an einem Pkw in Mansfeld verursacht.

Vandalismus in Mansfeld

Mansfeld/MZ. - Unbekannte Täter haben Montagmorgen bei einem Pkw, der in der Sangerhäuser Straße geparkt war, die Seitenscheibe herausgehebelt. Anschließend durchwühlten sie, Polizeiangaben zufolge, das Handschuhfach. Was der oder die Täter gesucht haben, ist unklar. Offenbar wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden am Pkw wird auf 1.000 Euro geschätzt.