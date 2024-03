Info-Veranstaltung des Schulamtes Seiteneinsteiger berichten in Mansfeld beim Speeddating für künftige Lehrer von ihren Erfahrungen

Seiteneinsteiger verstärken auch in Mansfeld-Südharz die Teams an den Schulen. Das Landesschulamt lud jetzt zu einer Informationsveranstaltung an die Sekundarschule Mansfeld, bei der auch frühere Seiteneinsteiger zugegen waren.