Sechstklässler der Hettstedter Ganztagsschule „Anne Frank“ haben ein Lied geschrieben

Klara, Alexandra, Mia und Chayenne (v.li.) und alle anderen Sechstklässler der Anne-Frank-Schule in Hettstedt haben ein Lied geschrieben.

Hettstedt/MZ - „Frieden ist, was jetzt wirklich zählt. Das will doch jeder hier auf dieser Welt.“ Diese Zeilen stammen aus einem aktuellen Friedenslied. Nicht geschrieben von irgendeinem bekannten Interpreten, sondern von den Schülern der sechsten Klassen der Ganztagsschule „Anne Frank“ in Hettstedt und ihrer Musiklehrerin Jana Eimler.