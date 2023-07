Schwerer Brand in Hettstedt Halbe Million Euro Schaden, drei Verletzte: Warum der Tatverdächtige trotzdem auf freiem Fuß ist

Aus noch unbekannter Ursache ist am Sonntagnachmittag in einem Dreigeschosser in der Hettstedter Novalisstraße ein Feuer ausgebrochen. 40 Menschen mussten daraufhin gerettet werden.