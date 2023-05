Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hat mit Grundschülern in Welbsleben eine Elsbeere am neuen Spielplatz des Dorfes gepflanzt.

Welbsleben/MZ - Ein Baum spendet Schatten, speichert Wasser, verarbeitet schädliches CO2 aus der Umwelt, ist Nist- und Nahrungsplatz für Tiere und liefert Material für Häuser und Möbel: All diese Informationen und noch mehr haben die Kinder der Grundschule „Einetal Vorharz“ in Welbsleben zusammengetragen, um die Bedeutung eines einzelnen Baums aufzuzeigen. Und um den Worten Taten folgen zu lassen, haben sie gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald am neuen Spielplatz an der Einetalhalle in Welbsleben einen Baum gepflanzt.