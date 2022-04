Hoher Sachschaden Schon wieder Vandalismus: Fotoleinwände am Hettstedter Freimarkt haben tiefe Risse

Mehrmals wurden die Fotoleinwände in Hettstedt bereits Opfer von Zerstörungswut, mehrmals wurden sie wieder repariert. Kein Einzelfall in der Kupferstadt: Dort hat die Polizei häufig mit Sachbeschädigung zu tun, wie sich in der Statistik zeigt.