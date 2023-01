Hat der Bruder von Goethes Großvater als Hufschmied auf dem Schloss in Mansfeld gearbeitet?

Eine MZ-Leserin stößt in einem Buch auf den Bruder von Goethes Großvater, der auf dem Schloss gearbeitet haben soll. Und auch ein Vorfahre von Katharina der Großen hat Verbindungen zum Schloss Mansfeld. Wäre dies ein Ansatz zur touristischen Vermarktung?

Das Schloss Mansfeld war der Arbeitsplatz von Hans Georg Göthe, der dort als Hufschmied in Lohn und Brot stand.

Mansfeld/MZ - Das ahnte Annette Kipka nicht, als sie sich in ihre Lektüre „Monsieur Göthé - Goethes unbekannter Großvater“ vertiefte. In dem von den Literaturwissenschaftlern Heiner Boehncke und Hans Sarkowicz sowie von Joachim Seng, Bibliotheksleiter am Freien Deutschen Hochstift/Frankfurter Goethe-Museum, verfassten Band stieß die MZ-Leserin unerwartet auf einen Bezug zu ihrer Heimat.